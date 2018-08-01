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Китайские пользователи мобильного интернета больше всего времени тратят на чтение — доклад
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Китайские пользователи мобильного интернета больше всего времени тратят на чтение — доклад 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 1 августа /Синьхуа/ — Китайские пользователи интернета с мобильных устройств потратили больше всего времени на чтение в первом полугодии этого года. Об этом свидетельствуют аналитические данные.
Согласно данным доклада, опубликованного на днях платформой по анализу больших данных мобильного интернета Trustdata, каждый день китайские пользователи интернета с мобильных устройств тратили в среднем 39 минут на чтение, 34 минут на просмотр видеороликов и посещение соцсетей.
По итогам опроса, проведенного указанной платформой, среди 70 млн китайских пользователей мобильных телефонов 26,4 процента ежедневно расходовали примерно от двух до четырех часов на «общение» со своими смартфонами.
Мессенджер WeChat по месячной посещаемости стал самым популярным приложением для пользователей смартфонов Китая, отмечается в докладе.
Вместе с этим, мобильное приложение Meituan по-прежнему лидировало на китайском рынке экспресс-доставки еды, заняв 59 процентов от общего объема операций на данном рынке в первом полугодии 2018 года. -0-
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