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Жителям Владивостока предложили выиграть миллион рублей с помощью 2ГИС
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Жителям Владивостока предложили выиграть миллион рублей с помощью 2ГИС 

Prim.News 1 час назад
Сегодня в России вышла игра «Спецагенты 2ГИС». Чтобы получить главный приз — миллион рублей, игрокам предстоит пройти несколько миссий: добавить фото, найти неточность на карте или в справочнике, написать отзыв и пригласить друзей. Кроме основного приза пользователи смогут побороться за меньшие суммы и полезные гаджеты.
Конкурс продлится два месяца — с 1 августа по 1 октября 2018 года. Играть могут жители России, Казахстана и Киргизии. Главные призы: 500000, 750000 и 1000000 рублей. Об этом передает пресс-служба 2ГИС.
«С помощью 2ГИС жители городов делятся полезной информацией: пишут отзывы о компаниях и их услугах, добавляют фото, сообщают о новых местах или ошибках на карте и в справочнике. Мы благодарны пользователям, и хотим, чтобы такого контента стало больше. Для этого мы запустили игру на миллион», — говорит менеджер продукта 2ГИС Марина Коневских.
В «Спецагентах 2ГИС» участники выполняют задания в приложении или на сайте. Им предстоит добавить фотографию в карточку компании или здания, где ещё нет изображений, написать отзыв и сообщить о неточности в данных. Информация от участников будет проверяться — недостоверные исправления, чужие фотографии или спам удалят.
Победителей выберут случайным методом из числа игроков, выполнивших достаточное количество миссий для каждого денежного приза, во время прямого эфира в социальных сетях 1 октября 2018 года.
Участвовать в конкурсе можно в приложениях 2ГИС под iOS и Android, где необходимо авторизоваться во вкладке «Мой 2ГИС». Либо на agents.2gis.com, переходя на 2gis.ru или в приложение для выполнения заданий.
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