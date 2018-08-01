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11 тысяч ярославцев используют киберзащиту «Ростелекома»
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11 тысяч ярославцев используют киберзащиту «Ростелекома» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Одиннадцать тысяч абонентов «Ростелекома» в Ярославской области доверили киберзащиту провайдеру. Большая часть из них подключила антивирусные решения в рамках акции «Защита в подарок» на условиях бесплатного использования от одного до двух месяцев, в зависимости от формы подписки. Акция продлится до 31 января 2019 года. Антивирусные продукты доступны пользователям «Домашнего интернета» от «Ростелекома» и активируются в личном кабинете.
Роман Русских, директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»:
«Интернет занял настолько важное место в нашей жизни, что мы просто обязаны думать о собственной безопасности в цифровом пространстве. Ведь по данным «Лаборатории Касперского» в мире ежедневно создаётся триста шестьдесят тысяч модификаций вредоносных программ. Ежедневно «Ростелеком» отражает до 800 DDoS-атак на ресурсы компании и ее клиентов. Но самое важное звено киберзащиты — пользователь. Представьте, что ваши пароли оказались у злоумышленников. Согласитесь, малоприятная ситуация. Ещё важнее защитить детей от опасного контента. Мы предлагаем продукты, которые решают проблемы цифровой безопасности. Причём, что очень важно — на любых устройствах. Самыми популярными из них стали сервисы «Антивирус» и Kaspersky Safe Kids».
Опция «Антивирус» обеспечивает комплексную защиту стационарных и мобильных устройств от любых интернет-угроз, проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе — со съёмных носителей.
С Kaspersky Safe Kids родители могут контролировать время пребывания ребёнка в интернете, ограничить или закрыть доступ к любым страницам. Программу можно установить на всех устройствах, с которых он выходит в Интернет, включая смартфоны и планшеты. Она поможет определить местонахождение и узнать об активности ребёнка в сети.
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