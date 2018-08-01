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Прокуратура Юрьянкого района потребовала заблокировать сайт, продающий банковские карты для обналичивания преступных доходов
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Прокуратура Юрьянкого района потребовала заблокировать сайт, продающий банковские карты для обналичивания преступных доходов 

Vyatka-grad.ru 10 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Прокуратура Юрьянского района провела мониторинг сети интернет, по результатам которого выявлен сайт, содержащий информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации.
Установлено, что на сайте размещена информация о возможности приобретения банковских карт для последующего обналичивания денежных средств, (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Между тем, ст. 174 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Свободный доступ к указанному интернет-сайту подвергает угрозе интересы Российской Федерации, основы общественной и государственной безопасности.
«В целях устранения нарушений закона прокурор района направил в суд исковое заявление о признании информации, размещенной в сети интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Рассмотрев административное исковое заявление, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными.
После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для исполнения и блокировки интернет — ресурса.
Фото — mordovmedia.ru
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