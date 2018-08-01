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«Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi в центре Петушков
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«Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi в центре Петушков 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В центре города Петушки Владимирской области «Ростелеком» развернул зону бесплатного Wi-Fi. Провайдер установил на Советской площади две точки доступа, обеспечивающие беспроводное подключение на скорости до 10 Мбит/с. Проект реализован на базе коммерческого сервиса компании «Управляемый Wi-Fi», предназначенного для применения в торговых центрах, на массовых мероприятиях и в других случаях, требующих возможности одновременного подключения большого количества пользователей.
Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:
«Чтобы обеспечить полное покрытие площади, мы смонтировали две точки беспроводного доступа и протянули более километра линий связи. Уверен, что сервис будет востребован, поскольку излюбленное место для прогулок горожан — Советская площадь — одно из самых оживлённых мест в городе. Всем хочется быть в курсе новостей, делиться впечатлениями. Мы давно привыкли постоянно находиться в информационном поле, и Wi-Fi от «Ростелекома» поможет жителям и гостям города оставаться в зоне комфорта».
Сервис «Управляемый „Wi-Fi“ ориентирован на использование государственными учреждениями, а также бизнесом любого уровня. Например, услугой заинтересуются коммерческие организации, которые имеют зоны ожидания клиентов: автосервисы, банки, клиники и другие компании. Кроме гостевого доступа в сеть, „Управляемый Wi-Fi“ позволяет размещать рекламу, собирать статистику, управлять настройками из удобного личного кабинета. Авторизация реализована посредством отправки SMS, и вся процедура регистрации занимает менее минуты.
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