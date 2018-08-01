Браузер Microsoft Edge избавился от паролей

В бета-версии Microsoft Edge появилась поддержка WebAuthn — стандарта, позволяющего авторизовываться в Интернете без ввода пароля. Вместо цифро-буквенной комбинации, которая может быть легко скомпрометирована, пользователи браузера могут заходить на сайты, используя сканер лица или отпечатков пальцев, если таковые предусмотрены на Windows-устройстве.

Помимо этого, Microsoft Edge начал поддерживать FIDO2-совместимые токены. К таковым, в том числе, относится ключ безопасности Titan Security Key, анонсированный Google на прошлой неделе. Его можно вставить в USB-порт компьютера или соединиться с ним по Bluetooth.

Консорциум Всемирной паутины (W3C) и альянс FIDO (Fast Identification Online, быстрая идентификация онлайн) утвердили WebAuthn в апреле. Технология обеспечивает пользователей беспарольным доступом практически к любому онлайн-сервису — им достаточно пройти идентификацию посредством сканера отпечатков пальцев, камеры или USB-ключа. Это снижает вероятность того, что кодовая фраза, скомпрометированная на одном сайте, может быть использована на другом.

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Первой WebAuthn воплотила компания Mozilla в браузере Firefox, а Google реализовала его поддержку в Chrome в мае. В Edge эта функция пока доступна только в бета-версии Windows Insider Preview (сборка 17723 и выше). В Windows 10 поддержка WebAuthn появится позднее в этом году с выходом обновления 1809.