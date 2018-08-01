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Тим Кук рассказал, сколько людей устанавило бета-версии прошивок
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Тим Кук рассказал, сколько людей устанавило бета-версии прошивок 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Тим Кук рассказал, сколько людей устанавило бета-версии прошивокВ прошлом месяце Apple начала бета-тестирование iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 и macOS 10.14 Mojave. Тим Кук остался настолько доволен показателями, что решил поделиться статистикой с акционерами.
Кук говорит, что более 4 млн человек используют бета-версии всех четырех операционных систем. Правда, он не уточнил, что популярнее всего, но мы-то с вами знаем, что это iOS.
В июне мы провели чрезвычайно успешную конференцию для разработчиков, которая показала многие крупные достижения, которые выйдут этой осенью в наших четырех операционных системах: iOS, macOS, watchOS и tvOS.
Реакция клиентов и разработчиков была очень позитивной, и у нас более четырех миллионов пользователей, участвующих в наших новых бета-программах.
Другими словами, 4 млн пользователей помогают Apple оперативно устранять ошибки в кодах новейших ОС. Это действительно впечатляющий показатель.
А вы уже установили себе бета-версию iOS или другой операционки от Apple? Или ждёте финального релиза?
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