Тим Кук рассказал, сколько людей устанавило бета-версии прошивок

Тим Кук рассказал, сколько людей устанавило бета-версии прошивокВ прошлом месяце Apple начала бета-тестирование iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 и macOS 10.14 Mojave. Тим Кук остался настолько доволен показателями, что решил поделиться статистикой с акционерами.

Кук говорит, что более 4 млн человек используют бета-версии всех четырех операционных систем. Правда, он не уточнил, что популярнее всего, но мы-то с вами знаем, что это iOS.

В июне мы провели чрезвычайно успешную конференцию для разработчиков, которая показала многие крупные достижения, которые выйдут этой осенью в наших четырех операционных системах: iOS, macOS, watchOS и tvOS.

Реакция клиентов и разработчиков была очень позитивной, и у нас более четырех миллионов пользователей, участвующих в наших новых бета-программах.

Другими словами, 4 млн пользователей помогают Apple оперативно устранять ошибки в кодах новейших ОС. Это действительно впечатляющий показатель.

А вы уже установили себе бета-версию iOS или другой операционки от Apple? Или ждёте финального релиза?