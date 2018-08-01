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На картах нашли загадочные круги у берегов Греции
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На картах Google рассмотрели загадочные круги у берегов Греции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Google Maps
Пользователи Google Earth обнаружили в Эгейском море у берегов Греции неопознанный подводный объект значительного размера, пишет Daily Express.
Объект напоминает круг с еще одним кругом поменьше в центре. Диаметр большого круга составляет примерно 67 метров.
Один из пользователей предполагает, что погруженный под воду объект может иметь вулканическое происхождение. Другие считают, что он похож на старый маяк. Некоторых озадачила идеальная форма круга, которую они сочли странной и подозрительной.
В июне жители австралийского города Джелонг нашли на Google Earth 50-метровое изображение пениса, выгравированное на дне сухого озера, расположенного неподалеку от места их жительства.
На Google Earth нередко находят неожиданные объекты. Например, красный крест на карте Антарктиды или предположительно следы крушения неопознанного корабля.
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