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В новом iPhone появится вторая сим-карта
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В новом iPhone появится вторая сим-карта 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
В тестовой версии iOS 12 нашли подтверждение поддержки двух сим-карт в новых iPhone. Об этом сообщает портал 9to5mac.
Так, среди компонентов системы, которые формируют отчеты о работе устройства, специалисты заметили строки «Статус второй сим-карты» и «Статус лотка второй сим-карты». Предполагается, что пользователь сможет переключаться между ними, как в смартфонах на базе Android. При этом в «яблочной» компании эту информацию пока никак не комментируют.
Слухи о том, что новые iPhone будут поддерживать две сим-карты, появились еще месяц назад. При этом официального подтверждения эти данные не получали.
Ранее Пятый канал рассказывал, почему новые IPhone будут медленнее других смартфонов.
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