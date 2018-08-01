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В России Телеграм потерял пятую часть пользователей
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В России Телеграм потерял пятую часть пользователей 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Число упало на 23%, по сравнению с показателями апреля, когда мессенджер был заблокирован по решению суда. Об этом сообщает РБК.
Наибольший рост аудитории Телеграм произошел в марте перед блокировкой приложения. Тогда общее количество пользователей выросло на 70%. В течение нескольких месяцев число пользователей практически не изменялось. 14 июня Московский городской суд отменил решение по поводу блокировки соцсети, и оно вступило в законную силу.
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