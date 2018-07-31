Google надавила на больное место пользователей Windows и Mac в новой рекламе

Chrome OS сложно назвать серьезным конкурентом для macOS и Windows. Полноценной операционной системой для компьютера ее тоже не назовешь. Тем не менее есть некоторые достоинства Chrome OS, которые Google продемонстрировала в новой рекламе.

Возможности macOS и Windows выше, чем возможности Chrome OS. Возможно, что по этой причине стабильность работы этих систем ниже. Google показала в рекламе все, что мы ненавидим: пляжный мячик загрузки из macOS, песочные часы из Windows, уведомления об ошибках, обновлениях и наконец, синий экран.