Google надавила на больное место пользователей Windows и Mac в новой рекламе 

Chrome OS сложно назвать серьезным конкурентом для macOS и Windows. Полноценной операционной системой для компьютера ее тоже не назовешь. Тем не менее есть некоторые достоинства Chrome OS, которые Google продемонстрировала в новой рекламе.
Возможности macOS и Windows выше, чем возможности Chrome OS. Возможно, что по этой причине стабильность работы этих систем ниже. Google показала в рекламе все, что мы ненавидим: пляжный мячик загрузки из macOS, песочные часы из Windows, уведомления об ошибках, обновлениях и наконец, синий экран.
Всего этого не видят пользователи Chromebook, и именно на этом хотела заострить внимание компания Google. Кроме того, в ролике были показаны приложения, которые доступны пользователям Chromebook. Среди них есть те, которые пришли на платформу из Google Play и изначально создавались для Android. Это не мешает Google заявлять, что на Chromebook доступны Lightroom, Netflix и PUBG Mobile.