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Google Pixel 3 XL — худшее, что можно было придумать
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Google Pixel 3 XL — худшее, что можно было придумать 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Линейка Pixel-смартфонов всегда считалась эталонной. Если потребитель желал получить опыт эксплуатации настоящего Android, ему стоило взглянуть на линейку смартфонов от Google. Однако в этот раз что-то пошло не так.
Pixel 2 XL был явно лучше и технологичнее Pixel 2 как минимум за счет тонких рамок, закругленных углов экрана и технологии OLED. В случае с Pixel 3 и 3 XL все не так однозначно.
На данный момент Pixel 3 выглядит гораздо лучше 3 XL. И виной всему огромный вырез в дисплее:
Источник @MKBHD
Если судить по фотографии, Pixel 3 XL имеет самый широкий вырез в дисплее в сравнении со всеми остальными подобными смартфонами.
Pixel 3 XL в сравнении с Pixel 3  В Интернете пользователи начали публиковать и такое:
Источник @venyageskin1
Оправдать Google можно лишь частично. Компания будет использовать фронтальные стереодинамики и FaceID. Однако почему компания не сделала вырез длиннее? Чтобы не быть похожей на Apple?
К тому же на рынке уже имеются такие смартфоны, как Oppo Find X и Vivo NEX, с полностью безрамочными экранами. На их фоне Pixel 3 XL выглядит как ранний прототип или ошибка инженеров. Нельзя Google выпускать такие продукты.
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