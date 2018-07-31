Google Pixel 3 XL — худшее, что можно было придумать

Линейка Pixel-смартфонов всегда считалась эталонной. Если потребитель желал получить опыт эксплуатации настоящего Android, ему стоило взглянуть на линейку смартфонов от Google . Однако в этот раз что-то пошло не так.

Pixel 2 XL был явно лучше и технологичнее Pixel 2 как минимум за счет тонких рамок, закругленных углов экрана и технологии OLED. В случае с Pixel 3 и 3 XL все не так однозначно.

На данный момент Pixel 3 выглядит гораздо лучше 3 XL. И виной всему огромный вырез в дисплее:

Источник @MKBHD

Если судить по фотографии, Pixel 3 XL имеет самый широкий вырез в дисплее в сравнении со всеми остальными подобными смартфонами.

Pixel 3 XL в сравнении с Pixel 3 В Интернете пользователи начали публиковать и такое:

Источник @venyageskin1

Оправдать Google можно лишь частично. Компания будет использовать фронтальные стереодинамики и FaceID. Однако почему компания не сделала вырез длиннее? Чтобы не быть похожей на Apple

К тому же на рынке уже имеются такие смартфоны, как Oppo Find X и Vivo NEX, с полностью безрамочными экранами. На их фоне Pixel 3 XL выглядит как ранний прототип или ошибка инженеров. Нельзя Google выпускать такие продукты.