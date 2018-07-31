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Facebook выявила попытки повлиять на промежуточные выборы в США
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Facebook выявила попытки повлиять на промежуточные выборы в США 

Ведомости 1 час назад
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook выявила скоординированную сеть из десятков фейковых аккаунтов, целью которой, по ее мнению, является оказание влияния в ноябрьские промежуточные выборы в США. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на свои источники. Об этом Facebook сообщила в ходе серии парламентских слушаний на этой неделе, и скоро объявит официально, пишет газета.
Facebook не связывает эти аккаунты с Россией напрямую, но вероятность этого существует: паттерны фейков похожи, сообщили NYT два источника.
В прошлом году политики и спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года, в том числе с помощью Facebook. Осенью соцсеть была вынуждена признать, что ее возможности могли использоваться российскими агентами, и удалила около 500 000 аккаунтов и страниц, занимавшихся «поляризацией общественного мнения в США».
В начале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 гражданам России и трем организациям, в том числе Агентству интернет-исследований, которое РБК связал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Представители российских властей и Пригожина категорически отрицают любое вмешательство в выборы в США.
Президент США Дональд Трамп писал, что обеспокоен возможным вмешательством России в промежуточные выборы — но считает, что Россия будет помогать Демократической партии.
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