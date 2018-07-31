Facebook не смогла найти доказательств «вмешательства» России в выборы

Facebook сообщил об удалении страниц, якобы связанных с вмешательством в выборы 2018 года в США , источники сообщают о возможной «причастности» России к этой ситуации.

В компании заявили об обнаружении и удалении 32 страниц и учетных записей, связанных с попытками повлиять на расследования Facebook и Instagram о вмешательстве в выборы, сообщает The New York Times . В Facebook не смогли подтвердить связь эти аккаунтов с Россией, однако источники в компании сказали, что Москва «вероятно, вовлечена».

Представители Facebook сообщили, что профили в Facebook и Instagram были созданы в период с марта 2017 года по май 2018 года. Впервые их обнаружили две недели назад. Утверждается, что более 290 тыс. аккаунтов были подписаны на одну из этих подозрительных страниц.

Также в Facebook добавили, что в период с апреля 2017 года по июнь 2018 года на подобных страницах в обеих соцсетях насчитывалось 150 объявлений, стоимость их размещения составила 11 тыс. долларов. Страницы также создали около 30 событий, привлекших интерес более 4,7 тыс. пользователей.

Сенатор-демократ Марк Уорнер похвалил Facebook за то, что компания привлекла внимание общественности.

«Сегодняшнее раскрытие информации является еще одним доказательством того, что Кремль продолжает использовать платформы, подобные Facebook, для сеяния раздора и распространения дезинформации», — считает он.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявлял, что у компании есть свидетельства якобы имевших место попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года.