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Facebook не смогла найти доказательств «вмешательства» России в выборы
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Facebook не смогла найти доказательств «вмешательства» России в выборы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Facebook сообщил об удалении страниц, якобы связанных с вмешательством в выборы 2018 года в США, источники сообщают о возможной «причастности» России к этой ситуации.
В компании заявили об обнаружении и удалении 32 страниц и учетных записей, связанных с попытками повлиять на расследования Facebook и Instagram о вмешательстве в выборы, сообщает The New York Times. В Facebook не смогли подтвердить связь эти аккаунтов с Россией, однако источники в компании сказали, что Москва «вероятно, вовлечена».
Представители Facebook сообщили, что профили в Facebook и Instagram были созданы в период с марта 2017 года по май 2018 года. Впервые их обнаружили две недели назад. Утверждается, что более 290 тыс. аккаунтов были подписаны на одну из этих подозрительных страниц.
Также в Facebook добавили, что в период с апреля 2017 года по июнь 2018 года на подобных страницах в обеих соцсетях насчитывалось 150 объявлений, стоимость их размещения составила 11 тыс. долларов. Страницы также создали около 30 событий, привлекших интерес более 4,7 тыс. пользователей.
Сенатор-демократ Марк Уорнер похвалил Facebook за то, что компания привлекла внимание общественности.
«Сегодняшнее раскрытие информации является еще одним доказательством того, что Кремль продолжает использовать платформы, подобные Facebook, для сеяния раздора и распространения дезинформации», — считает он.
Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявлял, что у компании есть свидетельства якобы имевших место попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года.
Напомним, в США предъявили заочные обвинения 12 «сотрудникам ГРУ», которые в США проходят по делу о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы.
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