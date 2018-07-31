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Пользователей Сети шокировало сообщение рэпера Riсh о своей кончине
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Пользователей Сети шокировало сообщение рэпера Riсh о своей кончине 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Интернете пользователи активно обсуждают новости о «кончине» рэпера Димитрия Лесли Роджера, выступающего под псевдонимом Rich The Kid.
Дело в том, что всех озадачила запись в Instagram певца. Сначала он удалил все записи, а затем написал: «R. I. P. Rich the Kid 1992-2018».
Среди поклонников исполнителя сразу поползли слухи о его уходе из жизни. Правда потом кто-то предположил, что речь идет только о смене псевдонима.
Позже один из членов команды рэпера подтвердил, что тот вскоре представит свой новый псевдоним.
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Карельские вести: последние новости
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