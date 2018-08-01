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На картах Google нашли пару «призраков»
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На картах Google нашли пару «призраков» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи Google Street View рассмотрели на панорамах призрачных мужчину и женщину. Об этом сообщает Daily Star.
На фотографиях, сделанных на улице Сен-Жан-Батиста в канадском Квебеке, обнаружилась необычная пара. Женщина в солнцезащитных очках держит за руку своего спутника, при этом их тела обозначены только контуром, а сквозь них хорошо просматривается здание.
Появление «призраков» на фотографиях, как пишет издание, может быть связано с ошибкой при съемке, что привело к частичному захвату изображения. Из-за такого же эффекта искажены и те люди, которые запечатлены на снимке за этой парой.
На панорамах улиц от Google часто замечают необычные объекты. В конце июля пользователи сети обнаружили на снимках трехногую женщину-мутанта, а чуть ранее в том же месяце в кадр попал посетитель секс-шопа, покидающий магазин с полным пакетом покупок.
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