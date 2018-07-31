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Перепутали бабочку с мутантом: жуткое видео напугало пользователей сети
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Перепутали бабочку с мутантом: жуткое видео напугало пользователей сети 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Это обычная бабочка-медведица, мохнатые щупальца которой служат ей органами осязания. Насекомое ими дышит и выделяет в огромных количествах фермоны для привлечения самок.
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