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Google высмеяла ноутбуки на Windows и macOS
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Google высмеяла ноутбуки на Windows и macOS 

Ferra.ru 1 час назад
Google опубликовала рекламный ролик, продвигающий преимущества хромбуков на базе Chrome OS перед ноутбуками с операционными системами Windows и macOS. Компания отмечает, что на хромбуки пользователь может смело положиться, в отличие от ноутбуков Apple и с Windows.
В ролике высмеиваются зависания, множественные сообщения об ошибках, раздражающие всплывающие окна и даже знаменитый «синий экран смерти». В общем, все те неприятные моменты, которые раздражают пользователей MacBook и Windows-ноутбуков и на которые они жалуются годами.
При этом Google утверждает, что хромбуки работают весь день автономно, имеют встроенную защиту от вирусов, автоматические обновления и не будут «тормозить» пользователя.
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