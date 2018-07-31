Google высмеяла ноутбуки на Windows и macOS

Google опубликовала рекламный ролик, продвигающий преимущества хромбуков на базе Chrome OS перед ноутбуками с операционными системами Windows и macOS. Компания отмечает, что на хромбуки пользователь может смело положиться, в отличие от ноутбуков Apple и с Windows.

В ролике высмеиваются зависания, множественные сообщения об ошибках, раздражающие всплывающие окна и даже знаменитый «синий экран смерти». В общем, все те неприятные моменты, которые раздражают пользователей MacBook и Windows-ноутбуков и на которые они жалуются годами.

При этом Google утверждает, что хромбуки работают весь день автономно, имеют встроенную защиту от вирусов, автоматические обновления и не будут «тормозить» пользователя.