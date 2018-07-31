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Facebook готовит «шоу талантов»
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Facebook готовит «шоу талантов» 

News.ru 1 час назад
Пользователь Джейн Манчун Вонг обнаружила новую функцию Talent Show («Шоу талантов») в коде приложения Facebook. Она позволит юзерам исполнять популярные песни на камеру, а сами ролики после записи смогут получить оценки от аудитории.
Вонг нашла упоминания таких элементов, как «прослушивание» и «сцена», а также интерфейс, позволяющий выбирать трек из списка известных музыкальных композиций. Нажав на нужную, пользователь может начать запись выступления. Девушка отметила, что Talent Show больше похоже на сочетание соцсети Musical.ly и серии «Пятнадцать миллионов заслуг» из сериала «Чёрное зеркало».
Отметим, что Вонг уже сообщала о других полезных находках. Например, о скрытой функции Instagram.
Ранее News.ru рассказал, что Facebook представил функцию Lip Sync Live, которая позволяет пользователям имитировать пение на камеру под аккомпанемент знаменитых исполнителей.
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