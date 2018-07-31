Mail.ru прекращает поддержку «Амиго»

Компания объявила о своем намерении прекратить любую поддержку собственного браузера «Амиго», пояснив данный шаг изначально неверными действиями по продвижению продукта, которые вызвали негативное отношение к браузеру со стороны его потребителей.

При этом на действующих пользователей браузера это решение никоим образом не отразится. Они смогут использовать «Амиго» и дальше.

Mail.ru не исключает возможность, что работы в сегменте браузеров будут продолжены, однако будет изменен формат их продвижения.

Фото — marketopic.ru