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Mail.ru прекращает поддержку «Амиго»
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Mail.ru прекращает поддержку «Амиго» 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Компания объявила о своем намерении прекратить любую поддержку собственного браузера «Амиго», пояснив данный шаг изначально неверными действиями по продвижению продукта, которые вызвали негативное отношение к браузеру со стороны его потребителей.
При этом на действующих пользователей браузера это решение никоим образом не отразится. Они смогут использовать «Амиго» и дальше.
Mail.ru не исключает возможность, что работы в сегменте браузеров будут продолжены, однако будет изменен формат их продвижения.
Фото — marketopic.ru
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