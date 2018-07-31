Google выпустила браузер Chrome для VR-гарнитур

Компания Google , несмотря на фактическое фиаско с «умными» очками Glass, продолжает разрабатывать устройства виртуальной и дополненной реальности. Однако сейчас фокус сместился к программным решениям, в частности, к платформе Daydream. Последней на сегодня разработкой в отрасли является версия браузера Chrome для VR-гарнитур.

Проще говоря, пользователь может поместить смартфон в устройство Daydream View, установить браузер и просматривать веб-страницы и видео как на обычном ПК или планшете. Также программа будет работать на гарнитуре Lenovo Mirage Solo.

Версия Chrome для VR поддерживает обычные функции браузера, включая закладки и режим инкогнито. Кроме того, есть режим «Cinema», который оптимизирует контент для более удобного просмотра в виртуальной реальности. Присутствует и работа с WebVR.

Компания начала распространение Google Chrome для VR-гарнитур со вчерашнего дня. Однако пока это больше игрушка, нежели реальное приложение. Ведь поддерживаемых устройств виртуальной реальности очень мало, несмотря на всю рекламу.