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Google выпустила браузер Chrome для VR-гарнитур
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Google выпустила браузер Chrome для VR-гарнитур 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания Google, несмотря на фактическое фиаско с «умными» очками Glass, продолжает разрабатывать устройства виртуальной и дополненной реальности. Однако сейчас фокус сместился к программным решениям, в частности, к платформе Daydream. Последней на сегодня разработкой в отрасли является версия браузера Chrome для VR-гарнитур.
Проще говоря, пользователь может поместить смартфон в устройство Daydream View, установить браузер и просматривать веб-страницы и видео как на обычном ПК или планшете. Также программа будет работать на гарнитуре Lenovo Mirage Solo.
Версия Chrome для VR поддерживает обычные функции браузера, включая закладки и режим инкогнито. Кроме того, есть режим «Cinema», который оптимизирует контент для более удобного просмотра в виртуальной реальности. Присутствует и работа с WebVR.
Компания начала распространение Google Chrome для VR-гарнитур со вчерашнего дня. Однако пока это больше игрушка, нежели реальное приложение. Ведь поддерживаемых устройств виртуальной реальности очень мало, несмотря на всю рекламу.
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