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Глава Минкомсвязи посоветовал чиновникам в регионах самим вести страницы в соцсетях
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Глава Минкомсвязи посоветовал чиновникам в регионах самим вести страницы в соцсетях 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков посоветовал региональным чиновникам самостоятельно вести свои страницы в соцсетях. Об этом он заявил на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, обращаясь прежде всего к местным чиновникам.
"Еще одна из рекомендаций — прежде всего к чиновникам из Карелии — в том, чтобы крупные чиновники в Карелии создали в социальных сетях популярных — «Одноклассники», «Вконтакте», Facebook — свои личные страницы и сами их вели", — подчеркнул министр. «Как показывает практика, это сильно увеличивает и продвигает проникаемость информации — то есть не официальная страница, которую ведет ведомство, а личная», — добавил министр.
Говоря о популяризации Карелии, Носков также предложил активнее привлекать к этому блогеров.
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