Глава Минкомсвязи посоветовал чиновникам в регионах самим вести страницы в соцсетях

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков посоветовал региональным чиновникам самостоятельно вести свои страницы в соцсетях. Об этом он заявил на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии , обращаясь прежде всего к местным чиновникам.

"Еще одна из рекомендаций — прежде всего к чиновникам из Карелии — в том, чтобы крупные чиновники в Карелии создали в социальных сетях популярных — «Одноклассники», «Вконтакте», Facebook — свои личные страницы и сами их вели", — подчеркнул министр. «Как показывает практика, это сильно увеличивает и продвигает проникаемость информации — то есть не официальная страница, которую ведет ведомство, а личная», — добавил министр.

Говоря о популяризации Карелии, Носков также предложил активнее привлекать к этому блогеров.