«Одноклассники» и WWF предложат пользователям узнать их экослед

«Одноклассники» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) запускают совместный тест, с помощью которого пользователи смогут узнать свой экологический след. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Тест, который включает 12 вопросов, будет доступен в группе WWF России 1 августа, в День экологического долга.

"Выбирая один из предложенных ответов, участник получает развернутый комментарий, объясняющий, какое воздействие та или иная привычка оказывает на окружающую среду и к каким глобальным последствиям приводит", — уточнили в соцсети.

Также пользователи узнают, сколько углекислого газа, выделяемого Boeing , приходится на каждого находящегося на борту пассажира, или каких продуктов можно лишиться в связи с негативными последствиями климатических изменений.

Как отметили в пресс-службе, тест дает примерное представление о том, насколько осознанно пользователи относятся к потреблению. Участники теста смогут поделиться результатами со своими друзьями в «Одноклассниках».

День экологического долга — это день, в который человечество исчерпало все ресурсы, которые Земля способна восстановить за один год. Начиная с этого дня и до Нового года люди берут биоресурсы «в долг» у планеты.