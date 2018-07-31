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«Одноклассники» и WWF предложат пользователям узнать их экослед
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«Одноклассники» и WWF предложат пользователям узнать их экослед 

ТАСС 2 часа назад
«Одноклассники» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) запускают совместный тест, с помощью которого пользователи смогут узнать свой экологический след. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.
Тест, который включает 12 вопросов, будет доступен в группе WWF России 1 августа, в День экологического долга.
"Выбирая один из предложенных ответов, участник получает развернутый комментарий, объясняющий, какое воздействие та или иная привычка оказывает на окружающую среду и к каким глобальным последствиям приводит", — уточнили в соцсети.
Также пользователи узнают, сколько углекислого газа, выделяемого Boeing, приходится на каждого находящегося на борту пассажира, или каких продуктов можно лишиться в связи с негативными последствиями климатических изменений.
Как отметили в пресс-службе, тест дает примерное представление о том, насколько осознанно пользователи относятся к потреблению. Участники теста смогут поделиться результатами со своими друзьями в «Одноклассниках».
День экологического долга — это день, в который человечество исчерпало все ресурсы, которые Земля способна восстановить за один год. Начиная с этого дня и до Нового года люди берут биоресурсы «в долг» у планеты.
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