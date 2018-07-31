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Власти Эстонии не станут запрещать «Яндекс. Такси»
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Власти Эстонии не станут запрещать «Яндекс. Такси» 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Спецслужбы Эстонии не планируют запрещать своим гражданам, в том числе госслужащим, использование приложения «Яндекс. Такси».
"Департамент государственных инфосистем не столь категоричен, как наши литовские коллеги, и никому не запрещает использовать приложение для вызова такси, в том числе служащим госучреждений, — заявил руководитель подразделения кибербезопасности департамента компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации Эстонии Тыну Таммер в интервью газете Postimees. — Но, разумеется, при использовании того или иного приложения необходимо аккуратно обращаться с собственными данными".
Таммер подчеркнул, что предоставление чрезмерно большого количества данных конфиденциального характера неразумно.
Накануне Литовский Национальный центр кибернетической безопасности порекомендовал гражданам не устанавливать «Яндекс. Такси» из-за угрозы неправомерного использования приложением информации, предоставляемой пользователями.
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