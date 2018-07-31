Новые тарифы «Вызов» от «Ростелекома»: безлимитные звонки на любых операторов для малого бизнеса

«Ростелеком» запустил единую федеральную тарифную линейку [1] мобильной связи «Вызов» с безлимитными голосовыми звонками на всех операторов России и популярными сервисами с обнулённым трафиком мобильного интернета, узнал KOSTROMA.TODAY. Предложение разработано специально для компаний малого и среднего бизнеса.

Социальные сети, мессенджеры, карты и другие мобильные приложения, которыми во многих компаниях активно пользуются по работе, полностью безлимитны. В новой тарифной линейке предусмотрена постоплатная система и перенос неизрасходованных гигабайт трафика мобильного интернета на следующий месяц.

«Мы полностью пересмотрели подходы к ценообразованию и к работе по сопровождению клиентов с тем, чтобы создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса. Впервые на рынке предприниматель получает безлимитные звонки на любых операторов с безлимитными мобильными приложениями, а простая и понятная линейка тарифов мобильной связи «Вызов» позволяет выбрать оптимальный тариф для себя, каждого своего сотрудника и члена семьи для свободного общения без скрытых платежей», — говорит директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей ТАБОЛИН

Новое предложение будет особенно выгодно компаниям, которые оплачивают сотрудникам мобильную связь по тарифам для физических лиц. Подключение для предпринимателя возможно от одного номера, как с новым номером, так с бесплатным сохранением и переводом своего текущего номера в сеть «Ростелекома». Подключить к тарифам можно всех своих сотрудников и членов своей семьи.

«Интересно, что за первые сутки с момента запуска новых тарифов более тысячи действующих клиентов «Ростелекома» оставили заявки на подключение предложения для своей компании», — добавляет Сергей Таболин.

Для удобства оплаты разработаны тарифы с фиксированным бюджетом на услуги связи от 400 руб. до 1 500 руб., одинаковые во всех регионах запуска, различающиеся пакетами мобильного трафика и принципами расходования безлимитных звонков на всех операторов.

Выделенный персональный менеджер поможет подключить новый тариф в кратчайшее время без бумажной волокиты.