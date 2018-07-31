Новые ИБ-решения недели: 31 июля 2018 года

Компания SentinelOne анонсировала выход консольного обновления Central Park, предлагающего усовершенствованные защитные функции и упрощающего взаимодействие и управление платформой. С выпуском данного обновления производитель расширил возможности по предотвращению, обнаружению и реагированию на угрозы платформы SentinelOne на многопользовательские и основанные на ролевых моделях среды.

Решение SentinelOne направлено на защиту компаний от вредоносных программ, эксплуатирующих уязвимости нулевого дня, а также всех известных типов атак: file based, file less/memory based, document based, шифровальщиков, техники lateral movement и других компонентов в комплексе APT атак.

Entrust Datacard объявила о выпуске новой версии продукта Datacard TruCredential — гибкого решения интеграции существующих баз данных для создания простой в использовании системы создания, выпуска и управления идентификационными картами. Версия TruCredential 7.5 предлагает возможность выпуска карт с помощью мобильных устройств без привязки к традиционной системе создания и выпуска карт, состоящей из компьютера, подключенного к камере и принтеру. Теперь для печати карт пользователи смогут воспользоваться любым компьютером и принтером в сети.

Компания Bomgar представила бесплатный инструмент Bomgar Discovery Tool для выявления проблем, подвергающих организации риску утечки данных и несоответствию нормам в сфере безопасности. Решение генерирует отчеты с подробной информацией о незащищенных сервисных учетных записях, доменных аккаунтах Active Directory («Активный каталог»), а также локальных учетных записях администратора.

Veeam Software выпустила новую версию решения Veeam Backup for Microsoft Office 365 v2 для обеспечения защиты Microsoft OneDrive for Business, SharePoint Online, SharePoint on-premises, а также iExchange Online и Exchange on-premises.