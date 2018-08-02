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Прозрачным бизнес пока что не стал
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Прозрачным бизнес пока что не стал 

Время бухгалтера 41 минуту назад
Фото: Клерк.Ру
Вчера ФНС РФ должна была запустить широко разрекламированный сервис «Прозрачный бизнес», однако запуск снова отложили. Новая дата начала работы электронного помощника перенеслась на 10 августа.
Тем не менее, чтобы обеспечить выполнение приказа ФНС N ММВ-7-14/729@, который обязывает опубликовать некоторые из данных именно первого августа, вместо удобного сервиса налоговики разместили на сайте просто несколько файлов с данными.
Как именно пользователям может помочь этот набор данных, неясно, но формально приказ выполнен.
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