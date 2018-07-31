Саратовские провайдеры блокируют «Свободные новости»

Читатели ИА «Свободные новости» сообщают о проблемах с доступностью нашего сайта при подключении через местных провайдеров «ФАННЕТ-Телеком» и FreeLine.

При попытке зайти по адресу fn-volga.ru пользователям сообщают, что ресурс внесен в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети „Интернет“ и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети „Интернет“, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» по требованию Федеральной налоговой службы . Решения о попадании в реестр трех IP-адресов, связанных со «Свободными новостями», были приняты в сентябре, декабре 2017 года и январе 2018 года. При этом клиенты других провайдеров могут читать сайт без проблем.

Один из читателей прислал в редакцию ответ от провайдера FreeLine на претензию по блокировке доступа к сайту «Свободных новостей».

«Запрашиваемый Вами сайт https://fn-volga.ru/ заблокирован по требованию ФНС и внесен в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтови т.д. Более того, сайт лежит на сервере, который находится в Сан-Франциско , заблокирован еще и поэтому», — говорится в письме.

Как говорится на сайте компании «ФАННЕТ-Телеком», до 2017 года она использовала торговую марку FreeLine. Интернет-провайдер называет себя «корифеем» по рынке услуг предоставления доступа в сеть. Таким образом на данный момент доступ к «Свободным новостям» ограничивает только один поставщик услуг.

«Наш сайт расположен не в Сан-Франциско. Там расположен главный офис владельца IP-адреса (Cloudflare Inc.), используемого нашим сайтом. Дело в том, что мы используем сеть доставки контента (CDN) для того, чтобы наш сайт был доступен независимо от количества читающих его пользователей. Это очень помогает при DDoS-атаках, которым наш сайт подвергался уже несколько раз во время освещения выборов. Внесенные в реестр IP-адреса принадлежит этой сети. Как оказалось, этой же сетью пользовались сайты, занимающиеся азартными играми. Эти адреса не единственные, через которые доступен наш сайт. Суть работы CDN заключается в том, чтобы показывать пользователю запрошенный сайт через ближайший доступный сервер. У большинства крупных провайдеров таких проблем нет. Странно слышать от компании, считающей себя корифеем, слова, что местонахождение владельца IP (Сан-Фрациско или другой город на планете Земля) является причиной для блокировки доступа к сайту. Насколько нам известно, такого закона в России еще не приняли», — рассказывает технический специалист ИА «Свободные новости» Анатолий Леонтьев

Информация о том, что сайт fn-volga.ru находится в реестре запрещенных ресурсов, является недостоверной. ИА «Свободные новости» обратятся с официальным запросом в Роскомнадзор , «ФАННЕТ-Телеком» и ФНС.

Отметим, что с похожими проблемами столкнулись владельцы сайтов, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram. Тогда ведомство массово блокировало IP-адреса Google и Amazon.