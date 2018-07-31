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Dixons Carphone заявила об утечке данных 10 миллионов человек
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Dixons Carphone заявила об утечке данных 10 миллионов человек 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Кибератака на британскую компанию Dixons Carphone могла затронуть около десяти миллионов клиентов, сообщается в заявлении о ходе расследования по факту несанкционированного доступа к данным, опубликованном на официальном сайте компании.
Компания Dixons Carphone основана в 1937 году. Она представляет услуги в сфере телекоммуникации и электрооборудования.
"В результате нашего исследования, которое уже практически завершено, мы выявили, что в 2017 году мог быть получен доступ к порядка 10 миллионам персональных данных", — говорится в заявлении.
Также уточняется, что данные, к которым был получен доступ, не содержат никакой информации о банковских картах или банковских счетах, а также не поступало заявлений о противозаконных операциях с данными банковских карт.
Глава компании Алекс Болдок принес извинения клиентам в связи с произошедшим. Он добавил, что введены повышенные меры безопасности и проводится независимое расследование.
Dixons Carphone в июне сообщила о попытке хакерской атаки на нее. На первых этапах расследования было установлено, что неизвестные пытались получить доступ к 5,9 миллионам карт клиентов и 1,2 миллиону персональных данных.
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