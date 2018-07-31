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Как отменить синхронизацию данных с OneDrive в Windows 10
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Как отменить синхронизацию данных с OneDrive в Windows 10 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Хранилище OneDrive интегрировано в операционную систему Windows 10. Если вы не хотите использовать приложение OneDrive, мы расскажем, как отключить его через учетную запись.
Чтобы деактивировать синхронизацию с облачным диском OneDrive кликните правой кнопкой по символу OneDrive в правом углу панели задач. Если вы не видите его, нажмите на стрелку «Отображать скрытые значки». Выберите в контекстном меню пункт «Параметры» и в новом окне перейдите на вкладку «Учётная запись». Щёлкните пункт «Удалить связь с этим компьютером» и подтвердите выбор, нажав «ОК».
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