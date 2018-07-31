Как отменить синхронизацию данных с OneDrive в Windows 10

Хранилище OneDrive интегрировано в операционную систему Windows 10. Если вы не хотите использовать приложение OneDrive, мы расскажем, как отключить его через учетную запись.

Чтобы деактивировать синхронизацию с облачным диском OneDrive кликните правой кнопкой по символу OneDrive в правом углу панели задач. Если вы не видите его, нажмите на стрелку «Отображать скрытые значки». Выберите в контекстном меню пункт «Параметры» и в новом окне перейдите на вкладку «Учётная запись». Щёлкните пункт «Удалить связь с этим компьютером» и подтвердите выбор, нажав «ОК».

Читайте также: Используем облачное хранилище как медиацентр

NAS или облако: выбираем хранилище данных для дома Фото: компании-производители