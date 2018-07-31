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Безопасность информации беспокоит 92 процента участников опроса китайской газеты
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Безопасность информации беспокоит 92 процента участников опроса китайской газеты 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Пекин, 31 июля /Синьхуа/ — Безопасность личной информации беспокоит 92 процентов участников последнего опроса, проведенного газетой China Youth Daily. Об этом газета сообщила во вторник.
Среди 2024 опрошенных 84,5 процента заявили, что сталкивались с запросами о предоставлении компаниям доступа к персональной информации во время скачивания приложений, 67 процентов уверены, что некоторые разработчики приложений собирают информацию пользователей.
Более 80 процентов респондентов сказали, что получали нежелательные звонки или сообщения после регистрации на определенных платформах.
"Скорее всего, мои данные утекли с официального сайта одного из экзаменов по английскому языку, поскольку мне поступали звонки от агентств, предлагающих услуги по обучению за границей, после того, как я зарегистрировалась на экзамен", — рассказала 23-летняя студентка Яо Яо.
По словам аналитика Сюн Жаня, некоторые провайдеры услуг и платформы не выполняли соглашение о неразглашении и продавали информацию пользователей другим лицам, в то время как некоторые пользователи игнорировали пути защиты собственных данных.
"Информация пользователей используется для целенаправленного распространения рекламы", — указал доцент Китайского университета политических наук и юриспруденции Чжу Вэй, занимающийся изучением законов в сфере коммуникации. «Во многих компаниях пока нет специального персонала для защиты конфиденциальной информации клиентов, поэтому источник утечки на настоящий момент установить невозможно», — отметил он.
Чжу Вэй призвал законодателей стимулировать разработку специального закона, регулирующего защиту персональной информации, а также точно интерпретировать соответствующие разделы закона об интернет-безопасности и закона о защите прав и интересов потребителей. -0-
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