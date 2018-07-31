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Саратовец заплатил тысячу рублей за экстремистскую публикацию в соцсетях
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Саратовец заплатил тысячу рублей за экстремистскую публикацию в соцсетях 

Свободные новости 3 часа назад
Фото: Свободные новости
За публикацию в соцсети«ВКонтакте» видеоролика из Федерального списка экстремистских материалов саратовца оштрафовали на тысячу рублей, сообщает сегодня, 31 июля, пресс-служба областной прокуратуры.
Как рассказали в надзорном ведомстве, запрещенные материалы обнаружили сотрудники прокуратуры Октябрьского района Саратова. Данные записи нашли на странице, которая администрируется 29-летним жителем регионального центра.
«Размещенные пользователем в сети Интернет материалы, находясь в свободном доступе, приводят к распространению экстремисткой идеологии среди неограниченного круга пользователей, что может являться одной из причин разжигания межнациональной и религиозной розни. Изложенные факты послужили основанием для возбуждения в отношении указанного гражданина дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов — прим.ред.)», — проинформировали сотрудники ведомства.
Суд наложил на горожанина административный штраф в размере одной тысячи рублей.
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