#comiccon, #detroitbecomehuman, #играемвклевер: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.

1. #bts — южнокорейский бойзбенд, пробившийся в топовые чарты, стал первым по популярности хештегом на прошлой неделе. В России у него много поклонников, поэтому пользователи соцсети активно делились музыкой и фотографиями музыкантов.

2. #detroitbecomehuman — консольная игра на второй строчке рейтинга.

3. #got7 — еще один южнокорейский бойзбенд, оказавшийся в рейтинге хештегов. И поклонников, судя по количеству публикаций в социальной сети, у него не меньше, чем у BTS.

4. #makechesterproud — хештег, появившийся после того, как стало известно о смерти Честера Беннингтона. Несколько дней назад была годовщина его смерти, поэтому пользователи соцсети вновь его запустили.

5. #играемвклевер — хештег популярной во "ВКонтакте" игры продолжает набирать обороты.

6. #comiccon — прошедший в американском Сан-Диего фестиваль собрал кумиров миллионов, а пользователи соцсетей делились самыми интересными фотографиями.

7. #ИЮЛЬ — второй месяц лета — время отпусков и прогулок на свежем воздухе, что доказывает огромное количество живописных фотографий.

8. #gtaonline — легендарная онлайн-версия шутера от RockStar продолжает радовать игроков. Игра постояно

9. #prayfordemi — американская актриса и певица Деми Ловато несколько дней назад была госпитализирована. Фанаты выражают ей всяческую поддержку у себя на страницах.

10. #ранняяпташка — недавно вышедший турецкий сериал Ранняя пташка, похоже, завоевал сердца российских зрителей. В соцсети можно найти много публикаций с актерами и кадрами из телевизионного шоу.