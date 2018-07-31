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#comiccon, #detroitbecomehuman, #играемвклевер: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»
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#comiccon, #detroitbecomehuman, #играемвклевер: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.
1. #bts — южнокорейский бойзбенд, пробившийся в топовые чарты, стал первым по популярности хештегом на прошлой неделе. В России у него много поклонников, поэтому пользователи соцсети активно делились музыкой и фотографиями музыкантов.
2. #detroitbecomehuman — консольная игра на второй строчке рейтинга.
3. #got7 — еще один южнокорейский бойзбенд, оказавшийся в рейтинге хештегов. И поклонников, судя по количеству публикаций в социальной сети, у него не меньше, чем у BTS.
4. #makechesterproud — хештег, появившийся после того, как стало известно о смерти Честера Беннингтона. Несколько дней назад была годовщина его смерти, поэтому пользователи соцсети вновь его запустили.
5. #играемвклевер — хештег популярной во "ВКонтакте" игры продолжает набирать обороты.
6. #comiccon — прошедший в американском Сан-Диего фестиваль собрал кумиров миллионов, а пользователи соцсетей делились самыми интересными фотографиями.
7. #ИЮЛЬ — второй месяц лета — время отпусков и прогулок на свежем воздухе, что доказывает огромное количество живописных фотографий.
8. #gtaonline — легендарная онлайн-версия шутера от RockStar продолжает радовать игроков. Игра постояно
9. #prayfordemi — американская актриса и певица Деми Ловато несколько дней назад была госпитализирована. Фанаты выражают ей всяческую поддержку у себя на страницах.
10. #ранняяпташка — недавно вышедший турецкий сериал Ранняя пташка, похоже, завоевал сердца российских зрителей. В соцсети можно найти много публикаций с актерами и кадрами из телевизионного шоу.
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