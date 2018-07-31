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Microsoft Store призывает обновить старые версии Windows 10
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Microsoft Store призывает обновить старые версии Windows 10 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Официальный магазин приложений Microsoft Store стал отображать баннеры, которые призывают пользователей Windows 10 установить обновления операционной системы от апреля 2018 года. Баннер отображается всем, кто еще не установил последние патчи.
На баннере можно увидеть текст приблизительно следующего содержания:
«Обновите свой компьютер до 9 октября 2018 года. Присоединяйтесь к миллионам людей, чьи компьютеры находятся в актуальном состоянии».
Пример такого баннера можно посмотреть на скриншоте ниже:
Если нажать на баннер, откроется ссылка https://www.microsoft.com/en-us/windows/comprehensive-security/. На этой странице содержится информация о том, почему так важно обновить свою версию Windows 10, чтобы оставаться защищенным.
«В Windows 10 присутствуют встроенные комплексные средства защиты, среди которых заслуживающие полного доверия Защитник Windows (Windows Defender) и межсетевой экран», — пишет Microsoft. — «Пользуйтесь последними защитными решениями без каких-либо дополнительных затрат».
9 октября 2018 года — именно с этой даты корпорация больше не будет поддерживать Windows 10 Anniversary Update. Это значит, что пользователи этой версии больше не будут получать обновления безопасности.
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