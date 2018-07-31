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Яндекс запускает сервис для создания форм обратной связи и опросов
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Яндекс запускает сервис для создания форм обратной связи и опросов 

Sostav.ru 3 часа назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Яндекс запускает бесплатный сервис «Яндекс. Формы». С его помощью можно без навыков в разработке создать форму для проведения опроса, сбора обратной связи, заявок от клиентов и других данных.
Форма конструируется из готовых блоков, в которые остаётся добавить текст. Вопросы в форме могут быть самые разные, например с полем для ввода текста, несколькими вариантами ответа, шкалой оценки или выпадающим списком. Есть возможность показывать человеку разные вопросы в зависимости от того, как он ответил на предыдущие. После создания формы можно дать респондентам ссылку на неё или получить готовый код, чтобы встроить на сайт.
Ответы будут собираться в таблице, из которой легко получить нужную информацию. Их также можно отправить на почту, чтобы не пропустить ничего важного — например, новую заявку от клиента или жалобу на продукт. Кроме того, «Формы» интегрированы с «Яндекс. Трекером» — системой для организации работы в компании. Для ответов каждого респондента «Трекер» может создавать задачу, автоматически назначать ответственного и срок рассмотрения. Если компания пользуется общей базой документов «Вики», есть возможность собирать ответы там — на отдельной странице.
«Яндекс. Формы», как и «Трекер» с «Вики», входят в комплекс сервисов для совместной работы «Яндекс. Коннект». С ноября 2017 года «Формы» работали в тестовом режиме.
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