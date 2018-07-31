Мобильное приложение системы‑112 скачали уже более 26 тыс. жителей Подмосковья 

Свыше 26 тысяч жителей Подмосковья установили мобильное приложение областной системы-112 за прошедший год, всего за это время через приложение поступило порядка 1,1 тысячи вызовов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«Мобильное приложение системы-112 Московской области становится популярным средством связи вызовы экстренных служб. На сегодняшний день его скачали уже более 26 тысяч пользователей. В среднем в сутки мобильное приложение скачивают и устанавливают порядка 300 человек. За год работы через него поступило более 1,1 тысячи обращений», — говорится в сообщении.
Как отметил Пестов, чаще всего посредством мобильного приложения региональной системы-112 пользователи вызывают скорую помощь и экстренные службы на место дорожно-транспортных происшествий.
Развитие системы-112 Московской области осуществляется в рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Мобильное приложение системы-112 Московской области имеет широкий функционал. С его помощью пользователи могут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации, вызвать необходимые экстренные службы, получить справочную информацию о способах оказания первой помощи и действиях при различных происшествиях.
В июне 2018 года вышла обновленная версия мобильного приложения системы-112 Московской области. В нем появилась кнопка «Я здесь, мне нужна помощь», добавлены функция отслеживания движения машины скорой помощи и новый раздел «Связанные контакты» — возможность отслеживания перемещения своих родных и близких. Также более удобной стала функция поиска на интерактивной карте ближайших подразделений экстренных оперативных служб и госучреждений.
Одним из важных преимуществ мобильного приложения системы-112 считается геопозиционирование. Принимая запрос через мобильнее приложение, оператор системы-112 автоматически видит местоположение обратившегося, что значительно облегчает работу и сокращает время прибытия экстренных служб.
Мобильное приложение системы-112 Московской области было запущено в июле 2017 года. Это первое подобное приложение, внедренное на территории России. Скачать его можно в магазинах приложений App Store и Google Play по запросу «112 МО». Для иностранных граждан предусмотрена англоязычная версия. При скачивании приложения на мобильное устройство, где установлен английский язык, оно автоматически адаптируется.