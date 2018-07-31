Google Maps поможет iOS-юзерам выбрать ресторан

iOS-версия Google Maps получила обновление, которое добавило функцию сопоставления. Теперь сервис будет предлагать «яблочным» пользователям кафе и рестораны, которые могут им понравится.

Google Maps будет показывать заведения на основе собранных о владельце устройства данных. Например, о местах его посещения либо предпочтениях в еде. Результаты будут представлены в процентном соотношении, а чуть ниже сервис расскажет, с какими ресторанами можно сравнить предложенный вариант.

Кроме того, в этом же окне пользователи смогут ознакомиться с рейтингом заведения и отзывами других посетителей.

Новую функцию анонсировали в мае в рамках ежегодной конференции Google I/O. В прошлом месяце она стала доступна на Android-устройствах.

Ранее News.ru рассказал, что в коде пятой бета-сборки iOS 12 пользователи обнаружили упоминание поддержки двух сим-карт.