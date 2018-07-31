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Google Maps поможет iOS-юзерам выбрать ресторан
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Google Maps поможет iOS-юзерам выбрать ресторан 

News.ru 4 часа назад
iOS-версия Google Maps получила обновление, которое добавило функцию сопоставления. Теперь сервис будет предлагать «яблочным» пользователям кафе и рестораны, которые могут им понравится.
Google Maps будет показывать заведения на основе собранных о владельце устройства данных. Например, о местах его посещения либо предпочтениях в еде. Результаты будут представлены в процентном соотношении, а чуть ниже сервис расскажет, с какими ресторанами можно сравнить предложенный вариант.
Кроме того, в этом же окне пользователи смогут ознакомиться с рейтингом заведения и отзывами других посетителей.
Новую функцию анонсировали в мае в рамках ежегодной конференции Google I/O. В прошлом месяце она стала доступна на Android-устройствах.
Ранее News.ru рассказал, что в коде пятой бета-сборки iOS 12 пользователи обнаружили упоминание поддержки двух сим-карт.
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