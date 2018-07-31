«Мышь-мутант» без головы и лап поразила пользователей Сети: видео

Видеозапись со странным существом буквально потрясла пользователей Сети.

Англичанка Бекс Дин сняла на видео «мышь-мутанта» без головы и конечностей, свободно передвигающуюся по дому.

Всего за несколько дней ролик собрал не только полмиллиона просмотров, но и множество теорий о том, откуда могло произойти это существо.

Некоторые пользователи

предполагают, что во всем виноваты химикаты и экологическая обстановка, и именно они и стали причиной происхождения «мыши-мутанта».

Однако другие пользователи, разбирающиеся в биологии, заявили что странное существо не более чем личинка мухи-журчалки.