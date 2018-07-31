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«Мышь-мутант» без головы и лап поразила пользователей Сети: видео
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«Мышь-мутант» без головы и лап поразила пользователей Сети: видео 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Видеозапись со странным существом буквально потрясла пользователей Сети.
Англичанка Бекс Дин сняла на видео «мышь-мутанта» без головы и конечностей, свободно передвигающуюся по дому.
Всего за несколько дней ролик собрал не только полмиллиона просмотров, но и множество теорий о том, откуда могло произойти это существо.
Некоторые пользователи
предполагают, что во всем виноваты химикаты и экологическая обстановка, и именно они и стали причиной происхождения «мыши-мутанта».
Однако другие пользователи, разбирающиеся в биологии, заявили что странное существо не более чем личинка мухи-журчалки.
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