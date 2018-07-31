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Twitter начал блокировать пользователей за упоминание Илона Маска
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Twitter начал блокировать аккаунты за посты с упоминанием Илона Маска 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Пятый канал
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Twitter блокирует аккаунты пользователей, упоминающих в своих постах основателя компании SpaceX Илона Маска.
Сообщения о блокировках аккаунтов с упоминанием Маска появлялись и раньше. Проверяя эту информацию, пользователь @alche_my_ отметил в сообщении тэгом верифицированный профиль Илона Маска @elonmusk. После этого администрация ресурса заблокировала его аккаунт, обнаружив исходящие от учетной записи «необычные действия, нарушающие правила Твиттера».
Я думал это шутка такая и сам взялся проверить, но это не шутка. Вот, что бывает, когда тэгаешь Илона.https://t.co/2swiQWTCM6 pic.twitter.com/LVdU2a84Lw
— Алексей Чепрасов (@alche_my__) 31 июля 2018 г.
Для восстановления доступа к аккаунту пользователю пришлось пройти проверку Google reCAPTCHA и подтвердить вход в профиль по номеру телефона.
Ранее портал The Verge сообщал, что Twitter начал блокировать поддельные аккаунты с именем или фамилией Илона Маска. СМИ также отмечали, что соцсеть блокирует более миллиона страниц в день, борясь с ботами и «интернет-троллями». Кроме того, руководство сервиса планирует сделать обязательным верификацию по электронной почте и по номеру телефона.
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