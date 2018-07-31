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Google-Ассистент поселился в «умных экранах»
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Google-Ассистент поселился в «умных экранах» 

Gizmonews 57 минут назад
Фото: Gizmonews
Компания Lenovo представила устройство, относящееся к типу «умный экран». Модель наделена теми же возможностями, что и смарт-колонка, в которой «живет» Google-Ассистент, а также может визуализировать информацию на встроенном дисплее. На экран можно выводить рецепты приготовления блюд, управлять «умным» домом и пр.
Устройства нового типа были представлены компанией Google на выставке CES 2018 в январе. По сути, речь идет о дисплеях, напоминающих планшеты или цифровые рамки диагональю 8-10 дюймов, и при этом, наделенных фронтальными камерами и встроенными динамиками различного качества. Устройства производятся партнерами поисковой системы — той же Lenovo, JBL, LG и Sony. Смарт-экраны могут похвастаться большим количеством возможностей, нежели колонки Google Home. Пользователь может приказать «Ассистенту» зачитать события из календаря или на экран календарь с встречами.
Lenovo Smart Display предлагается в двух версиях: с 8-дюймовым HD-экраном и 10-дюймовым Full HD. При этом, аппарат наделен фронтальной камерой на 5 Мп и 1,75/2-дюймовым динамиком. В основе модели находится процессор Qualcomm Snapdragon 624 Home Hub, дополненный 2 Гб оперативной и 4 Гб встроенной памяти. Имеется поддержка Wi-Fi и Bluetooth.
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