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Android-пользователи YоuTube наконец-то смогут оценить «ночную тему»
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Android-пользователи YоuTube наконец-то смогут оценить «ночную тему» 

Gizmonews 57 минут назад
Фото: Gizmonews
Компания Google сделала представленный в марте «ночной» режим для приложения YоuTube доступным не только обладателям Apple-устройств. Оценить «темную» тему смогут и пользователи Android-смартфонов. Сейчас возможность внедряется постепенно, а потому появится не у всех и не сразу.
Если таковая доступна вашему аккаунту Google, то включить ее можно в настройках приложения во вкладке «Общие». В компании не сообщили, когда возможность включить уменьшающий дискомфорт при использовании YouTube в темноте режим получат все пользователи сервиса. Равно как и в версиях для iOS и браузера, «ночная тема» не совсем черная (это довольно удобно для аппаратов, наделенных OLED-экранами): фон интерфейса поиска видео и просмотра роликов темно-серого цвета, а текст выкрашен в белый.
Среди нововведений видеохостинга — поддержка вертикальных видео. Возможность касается веб-версии сервиса. Ранее вертикальные видео можно было смотреть только в мобильных приложениях сервиса. При просмотре изображение будет увеличено и окружено стандартным фоном страницы по бокам вместо черных полос.
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