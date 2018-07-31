Android-пользователи YоuTube наконец-то смогут оценить «ночную тему»

Компания Google сделала представленный в марте «ночной» режим для приложения YоuTube доступным не только обладателям Apple-устройств. Оценить «темную» тему смогут и пользователи Android-смартфонов. Сейчас возможность внедряется постепенно, а потому появится не у всех и не сразу.

Если таковая доступна вашему аккаунту Google, то включить ее можно в настройках приложения во вкладке «Общие». В компании не сообщили, когда возможность включить уменьшающий дискомфорт при использовании YouTube в темноте режим получат все пользователи сервиса. Равно как и в версиях для iOS и браузера, «ночная тема» не совсем черная (это довольно удобно для аппаратов, наделенных OLED-экранами): фон интерфейса поиска видео и просмотра роликов темно-серого цвета, а текст выкрашен в белый.

Среди нововведений видеохостинга — поддержка вертикальных видео. Возможность касается веб-версии сервиса. Ранее вертикальные видео можно было смотреть только в мобильных приложениях сервиса. При просмотре изображение будет увеличено и окружено стандартным фоном страницы по бокам вместо черных полос.