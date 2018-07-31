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«МегаФон» запустил платформу защиты от DDoS-атак на технологиях Arbor Networks
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«МегаФон» запустил платформу защиты от DDoS-атак на технологиях Arbor Networks 

Банки.ру 38 минут назад
Фото: Spb IT
Компания «МегаФон» обновила решение по защите от DDoS-атак для корпоративных клиентов и государственных заказчиков. Платформа позволяет противодействовать распределенным атакам на инфраструктуру, начиная подавлять их уже через 5—15 секунд после обнаружения, подчеркивается в релизе сотового оператора.
Как напоминают в компании, распределенные DDoS-атаки (distributed denial of service) — один из наиболее распространенных в современном мире видов киберугроз. Они опасны, так как в связи с большим количеством поступающих одновременно некорректных запросов происходит отказ в работе информационных систем.
Предлагаемое «МегаФоном» решение — это работающая на базе оборудования Arbor Networks платформа, которая постоянно отслеживает входящий трафик и в автоматическом режиме, незаметно для пользователей, очищает его в случае обнаружения угроз. Заказчик может самостоятельно отслеживать параметры входящего трафика и статистику по отраженным атакам в «Личном кабинете». Увеличена и суммарная емкость узлов очистки системы. «В комплексе с другими методами противодействия собственная сеть „МегаФона“ позволяет отражать атаки более 300 Гбит/сек. — не только на веб-приложения, но и объемные атаки, нацеленные на перегрузку элементов инфраструктуры сети», — отмечают в компании.
Продуктовый виджет
Платформа интегрирована с облачной базой знаний ATLAS от Arbor Networks, благодаря чему сервис мгновенно получает информацию об атаках по всему миру и узнает о новых типах угроз.
Чтобы воспользоваться услугой, не нужно подключать дополнительное оборудование или менять сетевые настройки. В компании указывают, что для обслуживания платформы выделена отдельная команда мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности, которая обеспечивает защиту клиентских корпоративных ресурсов в режиме 24/7.
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