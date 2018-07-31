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Алиса подскажет, сколько стоит товар на Маркете
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Алиса подскажет, сколько стоит товар на Маркете 

Newsroom24 58 минут назад
Фото: Newsroom24
Алиса научилась узнавать цены на Яндекс. Маркете, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».
Если спросить, сколько стоит какой-нибудь товар, она найдет его и сообщит цену. После этого можно перейти на Маркет и сделать заказ.
По данным Capgemini, 24% пользователей голосовых помощников в США и странах Европы предпочитают делать покупки не через приложение или сайт, а именно через помощника, причем через три года их доля должна достигнуть 40%.
На сервисе Яндекс. Маркет собраны более 160 млн товарных предложений от более чем 20 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов.
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