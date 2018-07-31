Алиса подскажет, сколько стоит товар на Маркете

Алиса научилась узнавать цены на Яндекс. Маркете, сообщает пресс-служба компании «Яндекс»

Если спросить, сколько стоит какой-нибудь товар, она найдет его и сообщит цену. После этого можно перейти на Маркет и сделать заказ.

По данным Capgemini, 24% пользователей голосовых помощников в США и странах Европы предпочитают делать покупки не через приложение или сайт, а именно через помощника, причем через три года их доля должна достигнуть 40%.

На сервисе Яндекс. Маркет собраны более 160 млн товарных предложений от более чем 20 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов.

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