iOS 12 намекнула на iPhone с двумя сим-картами

Пользователи обнаружили упоминание поддержки двух сим-карт в коде пятой бета-сборки iOS 12. Это подтверждает прошлогодние слухи, что в этом году Apple представит новую Plus-модель iPhone с новой возможностью для определённых регионов.

Компонент системы, отвечающий за формирование диагностических отчетов, включает новые ссылки «статус второй SIM-карты» и «статус слота для второй SIM-карты». Отметим, что новая опция найдёт отклик у европейских и азиатских пользователей, которые регулярно посещают несколько стран.

Бразилия и Канада и Согласно исследованию Device Atlas, устройства с двумя сим-картами оказались популярны в таких странах, как Нигерия Египет , в то время как в США Австралия наблюдалась обратная ситуация.

Ранее News.ru рассказал, что новые iPhone будут работать медленнее из-за других модемных чипов.