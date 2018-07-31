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iOS 12 намекнула на iPhone с двумя сим-картами
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iOS 12 намекнула на iPhone с двумя сим-картами 

News.ru 1 час назад
Пользователи обнаружили упоминание поддержки двух сим-карт в коде пятой бета-сборки iOS 12. Это подтверждает прошлогодние слухи, что в этом году Apple представит новую Plus-модель iPhone с новой возможностью для определённых регионов.
Компонент системы, отвечающий за формирование диагностических отчетов, включает новые ссылки «статус второй SIM-карты» и «статус слота для второй SIM-карты». Отметим, что новая опция найдёт отклик у европейских и азиатских пользователей, которые регулярно посещают несколько стран.
Согласно исследованию Device Atlas, устройства с двумя сим-картами оказались популярны в таких странах, как Нигерия, Бразилия и Египет, в то время как в США, Канада и Австралия наблюдалась обратная ситуация.
Ранее News.ru рассказал, что новые iPhone будут работать медленнее из-за других модемных чипов.
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