В Ростове начало работу приложение «Яндекс. Транспорт»

Сегодня, 31 июля, в Ростове-на-Дону начало работу приложение «Яндекс. Транспорт», которое показывает в режиме реального времени городские автобусы, маршрутные такси, а также трамваи и троллейбусы. Как рассказывают разработчики, если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут приедет транспорт нужного маршрута.

Тем не менее, по сообщению ресурса «Ростовский Городской Транспорт», построение маршрута пока работает не очень корректно: приложение выдает не все возможные варианты поездки. Также приложение не учитывает транспортные простои на крупных остановках, поэтому к сообщениям приложения типа «приедет через 2 минуты» нужно относиться осторожно.

Напомним, в Ростове также действуют и другие системы для отслеживания местоположения транспорта: официальный сайт МБУ «Центр ИТС», а также приложения «Удобный транспорт Ростова», «Транспорт Ростова ONLINE», сайт Bus.perseus.su. Доступ к системе геопозиционирования для пассажиров был открыт в 2015 году. В настоящее время полностью отображаются все автобусы, трамваи и троллейбусы на маршрутах, подавляющее большинство маршрутных такси.