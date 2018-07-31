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Bitmovin модернизирует онлайн платформы RTL Deutschland
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Bitmovin модернизирует онлайн платформы RTL Deutschland 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Bitmovin, глобальный лидер в онлайн видеотехнологиях, объявил, что CBC использует HTML5 плеер и SDK Bitmovin для веб, мобильных и других онлайн платформ Mediengruppe RTL Deutschland для увеличения охвата их контента за пределами ТВ экранов.
Плеер Bitmovin обеспечивает CBC единым решением для всех платформ, снижая время, затрачиваемое на индивидуальную разработку под каждый браузер, Android и Apple устройства. Основываясь на API подходе плеер Bitmovin также предлагает ряд функций, которые могут быть выбраны и настроены, исходя из требований.
«Сегодняшние пользователи хотят смотреть контент не только на ТВ экранах, но и на мобильных устройствах. Нам требовалось решение, которое позволит нам доставлять вещательное качество для премиального контента и рекламы, не идя при этом на компромисс в части возможной защиты контента», — говорит Андреас Шмейлер, глава разработки программного обеспечения и онлайн сервисов CBC, — «Многофункциональный плеер Bitmovin обеспечивает основу для наших плееров, и оберегает нас от крупных вложений в построение собственных решений».
«Наша миссия — решать комплексные видео проблемы, и мы разрабатывали наш плеер, думая о совместимости и эффективности. Компромиссы в части качества — не вариант для онлайн видео, и мы гордимся, что CBC принял такое решение в отношении Bitmovin», — сказал Стивен Лидерер, CEO Bitmovin.
ИСТОЧНИК: Advanced Television
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