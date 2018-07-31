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Создатели Firefox просят пользователей выбрать новый логотип
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Создатели Firefox просят пользователей выбрать новый логотип 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Mozilla обратилась к пользователям Firefox с просьбой оценить редизайн логотипа. Компания придумывает не просто новый фирменный знак, а целую систему значков для настольных, мобильных и VR-браузеров, а также для отдельных приложений и сервисов.
"Как иконка, эта лисица с полыхающим хвостом не дает достаточного количества дизайнерских инструментов для отражения всего семейства продуктов", — сказали разработчики. В качестве нового лица бренда художники Mozilla нарисовали две системы иконок.
Одна система предлагает использовать в качестве олицетворения Firefox стилизованную, геометрическую лисью мордочку, другая — более классический вариант в виде яркого, красно-желтого хвоста. Кроме того, каждая система включает отдельные значки для настольных версий браузера ("обычной" Firefox, Firefox Developer Edition для разработчиков и нестабильной пре-альфы Firefox Nightly), мобильной Firefox Focus и VR-версии Firefox Reality, а также для новых приложений и сервисов Mozilla.
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Айдентика продолжит дорабатываться и меняться, поэтому главное сейчас — это определиться с общим направлением в дизайне. Компания не призывает пользователей голосовать или присылать другие варианты, а хочет просто услышать разные мнения по поводу двух систем. Поделиться ими можно в официальном в блоге Mozilla.
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