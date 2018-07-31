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24 новых лого: Mozilla объявила о редизайне
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24 новых лого: Mozilla объявила о редизайне 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Компания Mozilla обычно с обновлениями не затягивает — логотипы браузера FireFox меняются примерно раз в три года. Новая серия изменений станет более масштабной: в рамках редизайна будет принято 12 новых логотипов!
Компания сокрушается, что при упоминании Mozilla все думают лишь о браузере Firefox, но это не единственный продукт бренда.
Накануне представители Mozilla объявили о том, что бренд «нуждается в развитии». Компания проведет большой редизайн, по итогам которого получит 12 новых логотипов — основной и вспомогательные, дополнительные.
В рамках проекта разработано 24 логотипа, разделенные на две системы. В течение нескольких месяцев Mozilla будет следить за реакцией пользователей на новые иконки, собирая их реакцию и отзывы, после чего окончательно определится с новой айдентикой бренда.
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