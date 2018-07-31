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Интернет-компании не смогли исполнить закон «Яровой»
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Интернет-компании не смогли исполнить закон «Яровой» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Интернет-компании не могут исполнять требования закона «Яровой», вступившего в силу 1 июля, из-за отсутствия подзаконных актов. Как пояснили собеседники РБК, до сих пор остаётся неясным, каким образом компании должны передавать правоохранителям информацию о переписке и разговорах пользователей.
Как отметил один из собеседников издания, никто из компаний не начал хранение данных, так как нет соответствующих разъяснительных инструкций. Возможно, что они появятся к концу лета, когда их разработает Минэкономразвития.
При этом в Роскомнадзоре изданию сообщили, что «дополнительных подзаконных актов не требуется». Нарушений в работе организаторов распространения информации в интернете (ОРИ) по данным ведомства при этом не наблюдается, так как служба проверок не проводила.
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