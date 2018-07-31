10 стран мира с самым скоростным интернетом

Москва, 30 июля — «Вести. Экономика». Британский сайт, который оценивает качество интернет-соединения, обнародовал рейтинг стран по скорости широкополосного интернета. Данные собирали за 12 месяцев в 200 странах и регионах — специалисты смотрели, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в стране. Россия заняла 47 место в этом рейтинге. Ниже мы расскажем о странах-лидерах подробнее. 1. Сингапур

Сингапур — одно из наиболее компьютеризированных и технически прогрессивных государств мира. В этой стране интернет повсюду: на улице, в гостиницах, кафе и даже метро. Там прекрасно работает система электронного государства, а любое общение с государственными органами проходит через сеть. 2. Швеция

Доступ в Интернет в Швеции для частных пользователей в основном организован по кабельным каналам со скоростями от 128 кбит/с до 100 Мбит/с и через ADSL. Также есть сети, подключённые через Ethernet по медным и оптоволоконным линиям. Крупнейший провайдер кабельного Интернета в Швеции — Com Hem. 3. Дания

ADSL была введена в Дании в 1999 году. Причём технология была введена на практически государственном уровне, и в настоящее время в Дании 97% пользователей от всего населения. Большинство интернет-провайдеров Дании не имеют собственных объектов инфраструктуры, в результате чего, так называемая последняя миля принадлежит исключительно бывшим государственным монополистам в связи TDC. 4. Норвегия

Норвегия стала первой неанглоязычной страной, в которой появился Интернет: в 1971 году норвежский институт сейсмических исследований NORSAR в Хьеллере соединился с американским сейсмическим центром SDAC, подключённым к компьютерной сети ARPANET. В Норвегии зарегистрирован домен национального уровня.no, также там есть своя точка обмена интернет-трафиком под названием NIX, расположенная в Осло. 5. Румыния

Основным доменом верхнего уровня в стране является домен.ro, в зоне которого было зарегистрировано более 250 тысяч доменов. Благодаря высокой скорости передачи данных румынский Интернет считается одним из самых эффективных сегментов Интернета в мире. В стране также широко используется домен Европейского союза.eu, поскольку Румыния является полноправным членом ЕС. 6. Бельгия

С 1999 года, когда ADSL впервые появился в Бельгии, средняя скорость подключения к Интернету увеличилась до 32.7 мегабит в секунду. Это позволило Бельгии оказаться среди стран с самым быстрым подключением к интернету в мире. В дополнение к этому, у страны также есть развитая кабельная сеть, где скорость достигает 100 мегабит в секунду. 7. Нидерланды

Нидерланды имеют самый высокий уровень проникновения широкополосного доступа в интернет в Европейском союзе. Услугами трех крупнейших кабельных провайдеров: UPC Netherlands, @ Home и Casema пользуются 92% абонентов кабельного доступа в интернет. Также существуют и другие мелкие местные кабельные провайдеры. 8. Люксембург

В Люксембурге есть Интернет-кафе, кроме того, можно воспользоваться беспроводными сетями в городе. Кстати, качество вай-фай хорошее, но в некоторых случаях за услугу нужно платить. 9. Венгрия

Мобильная связь и мобильный связь и мобильный интернет в Венгрии предоставляется тремя местными операторами: Vodafone, Telenor, Magyar Telekom (ранее именовавшийся «T-Mobile»). Если речь идет исключительно о доступе в интернет, то существует возможность платного и бесплатного доступа через Wi-Fi.